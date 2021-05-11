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23:46   11 Мая 2021
Общество

Международный аэропорт Израиля временно закрыли из-за угрозы ракетных обстрелов

Международный аэропорт Израиля временно закрыли из-за угрозы ракетных обстрелов

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона около Тель-Авива приостановил свою работу из-за ракетных атак из сектора Газа.

Все авиарейсы, направляющиеся в этот аэропорт, приземлятся в Кипре. Около аэропорта звучат сирены воздушной тревоги. Об этом информирует издание Times of Israel.

По информации газеты, во время ракетных обстрелов израильской столицы минимум восемь человек получили ранения различной степени тяжести, известно об одной погибшей женщине. Четверо человек пострадали после падения ракеты рядом с пассажирским автобусом. Осколки боеголовки нанесли травмы остальным пострадавшим.

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#аэропорт #израиль #ракеи

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