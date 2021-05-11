Госдеп заявил об активном изучении США Договора по открытому небу

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США ведут активное изучение Договора по открытому небу (ДОН).

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США ведут активное изучение Договора по открытому небу (ДОН).

Прайс сообщил, что в данный момент решение по возвращению или невозвращению Вашингтона в этот многосторонний Договор не принято. Он сказал об этом, когда комментировал внесение законопроекта о денонсации Договора по открытому небу в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

"Мы не приняли решения относительно будущего участия Америки в Договоре по открытому небу. Мы в настоящий момент активно рассматриваем вопросы, связанные с договором. Важно, что мы ведем консультации со своими союзниками и партнерами, как мы всегда и поступаем в таких случаях", — заявил руководитель пресс-службы Госдепа.

США и Россия выполняют свои обязательства в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

Представитель США Роберт Вуд на конференции по разоружению в Женеве ранее заявил, что между Вашингтоном и Москвой есть некоторые разногласия, однако они не мешают сторонам придерживаться взятых на себя обязательств.