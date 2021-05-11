Сотрудники ФСБ нейтрализовали под Симферополем вооруженного боевика

Крымские силовики ликвидировали под Симферополем вооруженного террориста. Об этом сообщает местное управление ФСБ.

Крымские силовики ликвидировали под Симферополем вооруженного террориста. Об этом сообщает местное управление ФСБ.

Подозреваемый во время проведения оперативно-боевого мероприятия на территории города открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ. Тем самым боевик оказал вооруженное сопротивление правоохранителям.

Террориста ликвидировали при оказании сопротивления силовикам. Крымский главк СКР рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.