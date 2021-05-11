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22:30   11 Мая 2021
Происшествия

Сотрудники ФСБ нейтрализовали под Симферополем вооруженного боевика

Сотрудники ФСБ нейтрализовали под Симферополем вооруженного боевика

Крымские силовики ликвидировали под Симферополем вооруженного террориста. Об этом сообщает местное управление ФСБ.

Подозреваемый во время проведения оперативно-боевого мероприятия на территории города открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ. Тем самым боевик оказал вооруженное сопротивление правоохранителям.

Террориста ликвидировали при оказании сопротивления силовикам. Крымский главк СКР рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#фсб #боевик #ликвидация

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