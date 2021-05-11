Глава "Нафтогаза" предсказал Украине новые "тарифные бунты"

Глава украинской государственной компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что страну ждут "тарифные бунты".

Глава украинской государственной компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что страну ждут "тарифные бунты".

Такой сценарий может наступить, если цены на газ не стабилизируются, рассказал Витренко в беседе с порталом "НВ Бизнес".

"Рынок — это не стихийный базар. Чтобы поддерживать эффективность рынка, нужна роль государства", — пояснил он.

Сейчас же государство ценообразование на рынке газа почти не контролирует. На Украине не существует ни розничного, ни оптового рынка газа. Руководству страны необходимо уже сейчас позаботиться о будущем и принять меры во избежание протестных акций, однако какие меры — глава не рассказал.