Кейт Миддлтон при помощи своего наряда оставила послание принцу Уильяму

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон трогательно призналась в своих чувствах супругу. Для этого она использовала излюбленный способ — зашифровала послание в наряде.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон трогательно призналась в своих чувствах супругу. Для этого она использовала излюбленный способ — зашифровала послание в наряде.

Герцогиня Кембриджская заявила о своей любви к мужу во всеуслышание необычным жестом. Она выбрала для этого особенный элемент гардероба. На YouTube-канале королевской четы появился новый видеоролик. На нем можно увидеть, как Миддлтон общается с финалистами фотоконкурса Hold Still, который она лично организовала еще в самом начале пандемии COVID-19.

В этот момент на герцогине надета блузка Whistles. Именно в этом элементе гардеробе кремового цвета знаменитость позировала на фотосессии в честь помолвки с принцем Уильямом. Таким трогательным способом Миддлтон продемонстрировала, что ее любовь к мужу ничуть не стала меньше за все эти годы совместной жизни.