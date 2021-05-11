Украина могла обвинить Медведчука в госизмене с одобрения США

Генеральная прокуратура Украины заподозрила главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в госизмене. Скорее всего, решение принято при поддержке США.

Генеральная прокуратура Украины заподозрила главу политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в госизмене. Скорее всего, решение принято при поддержке США.

Одобрение политики запугивания против Медведчука могло произойти во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. В связи с этим от президента Владимира Зеленского в скором времени следует ждать точечные шаги. Подобное поведение властей в действительности оказалось предсказуемым, отметила заведующая отделом Украины Института стран СНГ Валентина Гойденко.

"Возможно, эта политика получила конкретное одобрение, кадровое: оппозицию прижать как можно сильнее <...> То есть это был визит ревизора, который рассказал, что такое хорошо и что такое плохо", — добавила эксперт в эфире радио Sputnik.

Несколько часов назад стало известно о предъявлении Медведчуку обвинения в государственной измене. В преддверии заявления в доме политика прошли обыски.