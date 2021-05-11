Неврологические симптомы повышают риск смерти от COVID-19 в шесть раз

Любые неврологические заболевания повышают риск смерти от коронавирусной инфекции в шесть раз, предупредили ученые.

Любые неврологические заболевания повышают риск смерти от коронавирусной инфекции в шесть раз, предупредили ученые.

Специалисты выяснили, что из 3744 госпитализированных пациентов с COVID-19 почти 82% имели неврологические состояния. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Четверо из десяти заболевших пациентов жаловались на головные боли, трое из десяти заявляли о потере обоняния или вкуса. Наиболее распространенными неврологическими диагнозами стали острая энцефалопатия, кома и инсульт. Кроме того, у 1% пациентов COVID-19 напрямую атаковал мозг и вызывал менингит и энцефалит, добавили ученые.