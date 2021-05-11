Россиянам рассказали, как исключить риск варикоза

Специалист в области флебологии, сердечно-сосудистый хирург Сергей Дробязго рассказал о способах предотвращения варикоза.

Специалист в области флебологии, сердечно-сосудистый хирург Сергей Дробязго рассказал о способах предотвращения варикоза.

Врач заявил, чтобы исключить развитие варикоза, необходимо проходить ежедневно не менее 10 тыс. шагов. Он отметил, что каждый день также следует выполнять упражнения для растяжки и укреплять икроножные мышцы. Эти упражнения оказывают положительное влияние на здоровье человека.

Тем, кто уже имеет предрасположенность к варикозу, Сергей Дробязго посоветовал носить специальную компрессионную одежду. Она поможет предотвратить возникновение тромбов и варикозных тромбозов. Врач подчеркнул, что пациентам необходимо корректировать лишний вес, следить за активностью в течение дня и придавать небольшую физическую нагрузку ногам.