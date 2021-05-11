Глава СБУ рассказал о местонахождении депутатов Рады от ОПЗЖ

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тарас Козак выехал в Россию, а сопредседатель партии Виктор Медведчук находится на Украине.

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тарас Козак выехал в Россию, а сопредседатель партии Виктор Медведчук находится на Украине.

Такие данные привел глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он добавил, что пока не определено точное местонахождение Медведчука. Об этом он рассказал на брифинге.

"Если речь идет о господине Козаке, он, по нашей информации, находится в РФ, временно, возможно, уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться на Украину", — подчеркнул Баканов.

Помимо этого, глава СБУ отметил, что представители правоохранительных органов продолжают поиски сопредседателя ОПЗЖ.