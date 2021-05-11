Казанский стрелок может провести за решеткой всю оставшуюся жизнь

Ильназу Г., устроившему стрельбу в казанской школе, грозит пожизненное лишение свободы. В результате нападения погибли девять человек.

Ильназу Г., устроившему стрельбу в казанской школе, грозит пожизненное лишение свободы. В результате нападения погибли девять человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Санкции по ней предусматривают даже смертную казнь, но в России на нее введен мораторий. Сейчас стрелок находится в полиции, во время первого допроса он вел себя неадекватно и заявлял, что ненавидит всех людей.

Утром 11 мая 19-летний юноша в черной одежде пришел в школу с дробовиком и открыл огонь. Спустя несколько минут он сам вышел на крыльцо и сдался полиции. Оказалось, что Ильназ был учеником этой гимназии.