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19:47   11 Мая 2021
Политика

Политолог Бекман заявил о распаде Украины под давлением США

Политолог Бекман заявил о распаде Украины под давлением США

Украина лишилась суверенитета под влиянием США. За последнее время государство превратилось в американскую колонию, заявил финский политолог Йохан Бекман.

Эксперт отметил недопустимость сравнения современных Украины и Финляндии. В республике управление страной исходит от внутренних правительственных структур, тогда как Киев стал марионеткой в руках Вашингтона. Помочь стране избавиться от коррупции и вернуть адекватную внешнюю политику могут финские генералы, если их отправить руководить государством, считает Бекман.

"Это несуществующая нация. Государство там распалось и превратилось в оккупационный режим США и НАТО", — подчеркнул политолог в беседе с "Украиной.ру".

Почти 70% жителей Украины разочарованы нынешней ситуацией в стране. Еще свыше 68% уверены в неправильном выборе политического курса, а примерно 60% наблюдают обострение в экономической сфере. Вместе с этим около 40% ожидают дальнейшего ухудшения обстановки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, автором которого выступила социологическая группа "Рейтинг" в сентябре.

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#финляндия #бекман #сша и украина

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