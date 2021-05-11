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19:47   11 Мая 2021
Происшествия

Житель Казани рассказал о состоянии раненного при стрельбе в гимназии сына

Житель Казани рассказал о состоянии раненного при стрельбе в гимназии сына

Имам казанской мечети Гаиля Рустам Хайруллин, отец раненных при стрельбе в казанской школе детей, рассказал о состоянии своих сыновей. 

По его словам, младший ребенок находился в 8 "А" классе, где и произошла кровавая бойня. Мальчика уже прооперировали, в настоящий момент школьник лежит в реанимации, передает сайт 360tv.ru. Старший сын находится в шоковом состоянии. Он смог вытащить брата и вместе с учительницей выбраться из здания.

Жертвами массового расстрела стали девять человек, более 20 были госпитализированы. Стрелком оказался 19-летний выпускник школы Ильназ Г. Разрешение на оружие он получил за несколько недель до нападения.

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#дети #стрельба #казань

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