Житель Казани рассказал о состоянии раненного при стрельбе в гимназии сына

Имам казанской мечети Гаиля Рустам Хайруллин, отец раненных при стрельбе в казанской школе детей, рассказал о состоянии своих сыновей.

Имам казанской мечети Гаиля Рустам Хайруллин, отец раненных при стрельбе в казанской школе детей, рассказал о состоянии своих сыновей.

По его словам, младший ребенок находился в 8 "А" классе, где и произошла кровавая бойня. Мальчика уже прооперировали, в настоящий момент школьник лежит в реанимации, передает сайт 360tv.ru. Старший сын находится в шоковом состоянии. Он смог вытащить брата и вместе с учительницей выбраться из здания.

Жертвами массового расстрела стали девять человек, более 20 были госпитализированы. Стрелком оказался 19-летний выпускник школы Ильназ Г. Разрешение на оружие он получил за несколько недель до нападения.