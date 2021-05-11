«Пуп земли с кашей в голове»: кризисный психолог раскрыл личность стрелка из Казани

Открывший огонь в школе Галявиев, считающий себя «богом», является типичным деструктивным человеком.

Открывший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев, считающий себя «богом», является типичным деструктивным человеком, констатировал руководитель «Центра кризисной психологии» Михаил Хасьминский. Специалист описал некоторые черты характера преступника, наиболее часто встречающиеся у подобных ему персон.

«Это корона на голове, "пуп земли" такой, который считает себя высоко стоящим и много из себя представляющим — инфантильность, безответственность, эгоистичность и полная каша в голове. Полное отсутствие традиционного мировосприятия. Вот такое мировоззрение у человека, вернее, его отсутствие», — рассказал психолог в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Все эти качества вместе дают «гремучую смесь», предупреждает психолог: если такой человек не стал «колумбайнером» (так называют людей, интересующихся произошедшим в американской школе «Колумбайн» и другими массовыми расстрелами), значит, станет «суицидником» или вольется в криминальные субкультуры.

Известно, что Галявиев стрелял из оружия, на которое у него имелась лицензия — ее он получил за две недели до трагедии, 28 апреля. При этом психиатр, выдавшая молодому человеку справку на получение «огнестрела», не нашла у него отклонений и пояснила следователям, что в случае малейших подозрений отправила бы Галявиева на медобследование, сообщал Life. Хасьминского же поиск «крайних» смущает.

«Я даже не знаю, как поставить здесь вопрос о виновности психиатра. Есть такие люди: сегодня он здоровый, а через неделю у него случается психоз. Если справку человеку выдали сегодня, то невозможно гарантировать, что всю оставшуюся жизнь он будет адекватным и здоровым», — отметил кризисный психолог.

Ранее «Политика Сегодня» писала, почему казанского стрелка отчислили из колледжа за две недели до нападения на школу.