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19:39   11 Мая 2021
Общество

Скончался бывший игрок ХК "Автомобилист" Владислав Егин

Скончался бывший игрок ХК "Автомобилист" Владислав Егин

На 33-м году жизни умер бывший игрок хоккейного клуба Екатеринбурга "Автомобилист" Владислав Егин, сообщает пресс-служба команды.

Спортсмен скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Слова соболезнования выражают все члены клуба "Автомобилист".

Егин выступал в екатеринбургской команде с 2013 по 2015 год. Он провел 45 матчей в КХЛ, зарекомендовал себя как отличный боец и надежный защитник. За свою карьеру хоккеист также выступал за "Спартак", "Нефтяник", "Рязань", "Рубин", "Донбасс", "Ермак" и "Липецк".

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#екатеринбург #смерть #хк автомобилист

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