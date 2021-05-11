Скончался бывший игрок ХК "Автомобилист" Владислав Егин

На 33-м году жизни умер бывший игрок хоккейного клуба Екатеринбурга "Автомобилист" Владислав Егин, сообщает пресс-служба команды.

На 33-м году жизни умер бывший игрок хоккейного клуба Екатеринбурга "Автомобилист" Владислав Егин, сообщает пресс-служба команды.

Спортсмен скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Слова соболезнования выражают все члены клуба "Автомобилист".

Егин выступал в екатеринбургской команде с 2013 по 2015 год. Он провел 45 матчей в КХЛ, зарекомендовал себя как отличный боец и надежный защитник. За свою карьеру хоккеист также выступал за "Спартак", "Нефтяник", "Рязань", "Рубин", "Донбасс", "Ермак" и "Липецк".