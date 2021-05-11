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19:38   11 Мая 2021
Происшествия

Психологи МЧС дали рекомендации россиянам после стрельбы в казанской школе

Психологи МЧС дали рекомендации россиянам после стрельбы в казанской школе

Происшествие, случившееся в учебном заведении в Казани, должно заставить граждан Российской Федерации задуматься, сообщили психологи экстренных служб.

На фоне стрельбы в казанской школе, в результате которой погибло несколько учеников и учительница, россиянам необходимо задуматься, что каждый может сделать для обеспечения личной безопасности. Соответствующими рекомендациями поделились психологи МЧС.

Сегодня утром бывший ученик 175-й гимназии в Казани пришел в учреждение с оружием. Он открыл стрельбу и действовал один.

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#мчс #стрельба #казань

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