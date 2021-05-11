Рассмотрение иска на признание Навального склонным к побегу пройдет 19 мая

Преображенский суд Москвы рассмотрит жалобу Алексея Навального на решение администрации "Матросской тишины" о признании его склонным к побегу.

Преображенский суд Москвы рассмотрит жалобу Алексея Навального на решение администрации "Матросской тишины" о признании его склонным к побегу.

Слушание запланировано на 19 мая, сообщили в пресс-службе суда. Блогер намеревается оспорить статус "склонного к побегу", который может помешать его условно-досрочному освобождению.

С марта 2021 года Навальный отбывает наказание во владимирской колонии по делу "Ив Роше". Он объявлял голодовку и устраивал скандалы из-за того, что заказанные им книги проверяют на экстремизм.