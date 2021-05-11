Восьмиклассник из Казани рассказал о поведении стрелка в школе

Стрелок ворвался в класс 175-й гимназии и дважды выстрелил по ногам учительницы. Об этом рассказал ученик восьмого класса казанской школы.

Стрелок ворвался в класс 175-й гимназии и дважды выстрелил по ногам учительницы. Об этом рассказал ученик восьмого класса казанской школы.

Школьник рассказал, как вел себя 19-летний преступник при атаке утром. По его словам, стрелок сначала выстрелил по преподавателю, а затем повернул оружие на детей. Нападавший ничего не кричал и не говорил, приводит слова восьмиклассника старший корреспондент RT Мурад Газдиев в Telegram.

"Просто стрелял", — рассказал переживший трагедию школьник.

Преступник получил разрешение на оружие 28 апреля и атаковал гимназию один. Дети спасались бегством и прыгали из окон здания. Несколько человек стали жертвами ЧП в Казани. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.