Советник президента ЦАР констатировал арест французского гражданина в Банги

Гражданин Франции был задержан в Банги по подозрению в работе на спецслужбы, информацию об этом подтвердил советник главы ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

Гражданин Франции был задержан в Банги по подозрению в работе на спецслужбы, информацию об этом подтвердил советник главы ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

Ранее стало известно, что в столице Центральноафриканской Республики был задержан французский подданный, у которого при обыске в доме был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов, передает ФАН.

"В настоящее время проводится расследование и выясняются обстоятельства", — написал Захаров в личном Twitter-аккаунте.

На данный момент известно, что задержанный мужчина передвигался по стране на автомобиле с российским флагом. Ведется проверка его причастности к работе на французские спецслужбы.

Отмечается, что гражданин Франции живет в стране с 2013 года. Установлено, что он принимал участие в подготовке вооруженных конфликтов на территории ЦАР, а также участвовал в госперевороте во время правления экс-президента Франсуа Бозизе.