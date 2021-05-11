Президент России заслушал доклад Мурашко о помощи пострадавшим в Казани

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о том, какие меры предпринимаются для оказания помощи пострадавшим в ходе стрельбы в школе Казани.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о том, какие меры предпринимаются для оказания помощи пострадавшим в ходе стрельбы в школе Казани.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что в данный момент министр здравоохранения Мурашко находится в Казани.

"Доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших", — сообщил Песков.

Трагедия произошла сегодня, 11 мая, в 175-й школе Казани. Глава республики Татарстан Рустам Минниханов сообщал, что стрельбу в учебном заведении устроил вооруженный 19-летний юноша. В результате происшествия погибли девять человек, из которых семеро — дети. Возбуждено уголовное дело.