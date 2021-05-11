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19:01   11 Мая 2021
Происшествия

Погибшая от рук казанского стрелка учительница пыталась спасти детей

Погибшая от рук казанского стрелка учительница пыталась спасти детей

Учительница английского языка Эльвира Игнатьева оттолкнула одного из учеников от стрелявшего казанского стрелка.

Очевидцы инцидента рассказали о проявленном педагогом мужестве журналистам. По их словам, при появлении вооруженного молодого человека девушка оттолкнула одного из учеников, тем самым закрыв его собой. После этого прозвучал выстрел, и раненая учительница рухнула на пол.

Спасти пострадавшую Игнатьеву не удалось, она скончалась на месте ЧП. Помимо нее, в результате случившегося погиб еще один педагог и семь детей. Травмы разной степени тяжести получили еще более 20 человек, некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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#смерть #казань #спасение #педагог

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