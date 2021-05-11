Учительница английского языка Эльвира Игнатьева оттолкнула одного из учеников от стрелявшего казанского стрелка.

Учительница английского языка Эльвира Игнатьева оттолкнула одного из учеников от стрелявшего казанского стрелка.

Очевидцы инцидента рассказали о проявленном педагогом мужестве журналистам. По их словам, при появлении вооруженного молодого человека девушка оттолкнула одного из учеников, тем самым закрыв его собой. После этого прозвучал выстрел, и раненая учительница рухнула на пол.

Спасти пострадавшую Игнатьеву не удалось, она скончалась на месте ЧП. Помимо нее, в результате случившегося погиб еще один педагог и семь детей. Травмы разной степени тяжести получили еще более 20 человек, некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.