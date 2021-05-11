Ученица казанской гимназии записала голосовое сообщение во время стрельбы

Появилась запись голосового сообщения, отправленного одной из учениц казанской гимназии во время вооруженного нападения.

Появилась запись голосового сообщения, отправленного одной из учениц казанской гимназии во время вооруженного нападения.

На нем слышно, как девочка произносит фразу: "Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой". После этих слов прозвучали выстрелы. Аудиосообщение опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.

Вооруженное нападение на школу №175 Казани произошло утром 11 мая. Его совершил 19-летний выпускник этого учебного заведения. В результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семеро детей и две учительницы. Пострадал 21 человек.

Казанский стрелок задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Власти Республики Татарстан объявили 12 мая днем траура.