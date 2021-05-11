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18:42   11 Мая 2021
Политика

Британцы посочувствовали России после стрельбы в Казани

Британцы посочувствовали России после стрельбы в Казани

Жители Великобритании в Сети выразили сочувствие россиянам в связи со стрельбой в казанской гимназии. Интернет-пользователи прокомментировали трагедию 11 мая.

Некоторые британцы позлорадствовали из-за ЧП, которое произошло утром в Казани. Вооруженный юноша открыл в одной из гимназий огонь, в результате чего погибли несколько человек. Британские журналисты осветили события и вызвали ажиотаж в Сети. Однако нашлись такие интернет-пользователи, кто поддержал РФ.

"Снова напали на детей. Чудовищно", — приводит слова комментатора "ПолитРоссия".

Другой пользователь отметил, что психов предостаточно в любой стране и назвал стрельбу трагедией. В Татарстане объявили 12 мая днем траура, передает сайт 360tv.ru.

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#великобритания #стрельба #казань

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