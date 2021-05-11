Вассерман заметил сходство между кейсами Навального и Шварца

Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал заявления адвоката Никиты Ильина о состоянии здоровья его подопечного, соратника блогера Алексея Навального Алексея Шварца.

Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал заявления адвоката Никиты Ильина о состоянии здоровья его подопечного, соратника блогера Алексея Навального Алексея Шварца.

Юрист 10 мая сообщил сотрудникам "Новой газеты", что у Шварца якобы начала отниматься нога, а также наблюдаются боли в спине. По мнению Вассермана, Ильин в деле сторонника Навального использует тот же кейс, который опробовал уже сам блогер со своей командой.

"Адресована эта ложь людям, которые даже не задумаются о ее опровержении. Они будут верить в нее с ходу просто потому, что они именно это и хотят слышать. Очевидно, что публикация "Новой газеты" рассчитана на привлечение внимания сторонников Навального, чтобы создать у данной публики превратное представление о происходящем", — цитирует публициста Федеральное агентство новостей.

Наряду с этим Вассерман считает, что высказываниям адвоката Шварца доверять нет особого смысла. По утверждению журналиста, тот будет стараться использовать все доступные ему способы для защиты своего клиента.

"Если что-то говорит адвокат, верить в его слова в принципе бессмысленно, потому что его задача — любым способом, любой ценой пытаться улучшить судьбу своего подопечного. Если очевидно, что это нельзя сделать правдой, он просто обязан врать — это его работа", — заявил Вассерман.

Ранее единомышленники Навального длительное время обращались к россиянам с активными призывами участвовать в незаконных митингах. Интерес к этим мероприятиям подогревался за счет заявлений о том, что жизни осужденного блогера якобы грозит опасность, несмотря на то, что Навального регулярно посещали медики.