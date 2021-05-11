Более 70 человек эвакуировали из астраханской школы из-за распыления газового баллончика

Ученик распылил перцовый аэрозоль в школе села Солянка Наримановского района. Спасателям пришлось эвакуировать из учебного заведения более 75 человек.

Ученик распылил перцовый аэрозоль в школе села Солянка Наримановского района. Спасателям пришлось эвакуировать из учебного заведения более 75 человек.

Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, всего со второго этажа учреждения вывели на улицу 70 детей и пятерых педагогов. Учебный процесс инцидент не нарушил.

Медики проводят первичный осмотр пострадавших. У трех детей состояние удовлетворительное. На месте происшествия проводит работуотделение радиационной и химической разведки. Устанавливаются причины произошедшего.