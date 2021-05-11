Юриста ФБК Соболь обязали выплатить Пригожину компенсацию по двум искам

Симоновский районный суд Москвы взыскал с юриста Любови Соболь 1 млн рублей в пользу предпринимателя Евгения Пригожина по двум искам.

Симоновский районный суд Москвы взыскал с юриста Любови Соболь 1 млн рублей в пользу предпринимателя Евгения Пригожина по двум искам.

Ответ на решение суда публикует пресс-служба компании "Конкорд" на официальной странице в соцсети "ВКонтакте". Таким образом, юридическая инстанция частично удовлетворила иски к сотруднице ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). За каждый из них Соболь должна будет заплатить по 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Симоновский суд Москвы удовлетворил два иска Евгения Викторовича Пригожина к Любови Соболь о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд признал распространенные Соболь сведения на ютуб-канале "Навальный Live" и сайте СМИ "Znak" недостоверными и оскорбительными, а также взыскал в пользу истца компенсацию причиненного морального вреда в сумме 500 000 рублей по каждому из дел", — говорится в сообщении пресс-службы.

Первый иск юристы бизнесмена подали после публикации видео на YouTube-канале "Навальный Live". Суд обязал Любовь Соболь удалить недостоверные сведения о Пригожине и опровергнуть их. Тогда требованием предпринимателя было взыскание с сотрудницы ФБК* 5 млн рублей.

Юридическая служба компании "Конкорд" ранее дала оценку высказываниям соратников осужденного блогера Алексея Навального — Владимира Милова и Любови Соболь — о Евгении Пригожине. Заявления проверяли на предмет порочащей информации о бизнесмене.

* — организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.