Вирусолог оценил советы Роспотребнадзора по выбору антисептика

Рекомендации Роспотребнадзора по выбору санитайзера для защиты от коронавируса прокомментировала вирусолог Елена Малинникова.

Рекомендации Роспотребнадзора по выбору санитайзера для защиты от коронавируса прокомментировала вирусолог Елена Малинникова.

Россияне научились жить с коронавирусом, а также соблюдать рекомендации, касающиеся использования средств индивидуальной защиты. По совету Роспотребнадзора, следует использовать антисептики только с государственной регистрацией. Проверить наличие необходимых документов можно на сайте Роспотребнадзора.

Доктор наук Елена Малинникова отметила рекомендации учреждения о необходимости защитить от бактерий кожные покровы. Не стоит также злоупотреблять средствами для обработки рук, подчеркнула Малинникова в беседе с "Народными новостями".

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о высокой оценке мер Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, россиянам необходимо прислушаться к решению ведомства о продлении масочного режима.