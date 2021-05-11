Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:51   11 Мая 2021
Россия

В Хабаровском крае ради ремонта у дома труженика тыла перенесут теплотрассу

В Хабаровском крае ради ремонта у дома труженика тыла перенесут теплотрассу

В пригороде Хабаровска в селе Краснореченское ради 100-летнего труженика тыла Елены Рындиной управляющая компания нашла деньги на ремонт придомовой территории, которую откладывала долгие годы.

Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря обращению соседей ветерана войны к временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Он лично приехал встретиться с Еленой Рындиной, передает издание «Комсомольская правда».

«Нужно внимательнее относиться к тому, в каких условиях живут наши ветераны. Понятно, что порядок должен быть везде, но все-таки этим людям надо уделять больше внимания»,  – отметил глава региона.

На данный момент по указу губернатора в единственном подъезде двухэтажки уже завершается косметический ремонт. Далее коммунальщики приступят к переносу ветви теплотрассы для того, чтобы уложить у дома новый асфальт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#приморский край #хабаровск #благоустройство #михаил дегтярев #ветеран труда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров