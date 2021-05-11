В Хабаровском крае ради ремонта у дома труженика тыла перенесут теплотрассу

Врио губернатора Михаил Дегтярев поручил привести в порядок территорию у дома 100-летнего ветерана войны Елены Рындиной.

В пригороде Хабаровска в селе Краснореченское ради 100-летнего труженика тыла Елены Рындиной управляющая компания нашла деньги на ремонт придомовой территории, которую откладывала долгие годы.

Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря обращению соседей ветерана войны к временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Он лично приехал встретиться с Еленой Рындиной, передает издание «Комсомольская правда».

«Нужно внимательнее относиться к тому, в каких условиях живут наши ветераны. Понятно, что порядок должен быть везде, но все-таки этим людям надо уделять больше внимания», – отметил глава региона.

На данный момент по указу губернатора в единственном подъезде двухэтажки уже завершается косметический ремонт. Далее коммунальщики приступят к переносу ветви теплотрассы для того, чтобы уложить у дома новый асфальт.