Румынского дипломата выслали из РФ в ответ на необоснованные действия Бухареста

Сотрудник румынского посольства объявлен персоной нон грата в ответ на высылку из Бухареста российского дипломата, говорится в сообщении МИД РФ.

Сотрудник румынского посольства объявлен персоной нон грата в ответ на высылку из Бухареста российского дипломата, говорится в сообщении МИД РФ.

Помощнику атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитану Г. Илиеску предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.

Как уточняется в документе внешнеполитического ведомства, данный шаг предпринят МИД РФ в ответ на ничем не обоснованное объявление Бухарестом персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России.