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17:57   11 Мая 2021
Политика

Румынского дипломата выслали из РФ в ответ на необоснованные действия Бухареста

Румынского дипломата выслали из РФ в ответ на необоснованные действия Бухареста

Сотрудник румынского посольства объявлен персоной нон грата в ответ на высылку из Бухареста российского дипломата, говорится в сообщении МИД РФ.

Помощнику атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитану Г. Илиеску предписано покинуть территорию России в течение 72 часов.

Как уточняется в документе внешнеполитического ведомства, данный шаг предпринят МИД РФ в ответ на ничем не обоснованное объявление Бухарестом персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России.

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#россия #румыния #дипломат

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