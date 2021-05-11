Глава Крыма лично проверит работу всех чиновников в муниципалитетах

Сергей Аксенов рассказал о большом количестве командировок по полуострову.

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил муниципальных служащих о том, что в ближайшие два с половиной месяца нагрянет в каждый уголок полуострова с проверкой. Такое решение губернатор принял после совещания с главами местных администраций, сообщил он на своей странице в соцсети.

«Пообщаюсь с людьми и своими глазами посмотрю на то, как выполняются поручения, в том числе по озеленению, благоустройству, выявлению аварийного жилого фонда и многие другие», — поделился планами Аксенов.

Главы Крыма сообщил, что хочет сам увидеть, как взаимодействуют с жителями местные органы власти. И призвал глав муниципалитетов готовиться отвечать на неудобные вопросы по поводу самовольной застройки, санитарной очистки территорий и работе общественного транспорта.