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18:05   11 Мая 2021
Россия

Глава Крыма лично проверит работу всех чиновников в муниципалитетах

Глава Крыма лично проверит работу всех чиновников в муниципалитетах

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил муниципальных служащих о том, что в ближайшие два с половиной месяца нагрянет в каждый уголок полуострова с проверкой. Такое решение губернатор принял после совещания с главами местных администраций, сообщил он на своей странице в соцсети. 

«Пообщаюсь с людьми и своими глазами посмотрю на то, как выполняются поручения, в том числе по озеленению, благоустройству, выявлению аварийного жилого фонда и многие другие», — поделился планами Аксенов.

Главы Крыма сообщил, что хочет сам увидеть, как взаимодействуют с жителями местные органы власти. И призвал глав муниципалитетов готовиться отвечать на неудобные вопросы по поводу самовольной застройки, санитарной очистки территорий и работе общественного транспорта.

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