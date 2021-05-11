Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:49   11 Мая 2021
Происшествия

ФСБ отменила режим КТО после стрельбы в казанской школе

ФСБ отменила режим КТО после стрельбы в казанской школе

Режим контртеррористической операции в Казани сняли, заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности.

По данным силовиков, режим КТО отменили с 14:30 по московскому времени. Спецоперация позволила установить личность напавшего на школу. Также с места происшествия были изъяты оружие и патроны к нему. На данный момент необходимости в режиме больше нет, подчеркнули в ведомстве.

Число погибших в результате стрельбы в школе Казани увеличилось до девяти человек, но еще одна жертва не из больницы. Погибшую нашли на месте трагедии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#стрельба #казань #школа #кто

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров