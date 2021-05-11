17:49 11 Мая 2021Происшествия
ФСБ отменила режим КТО после стрельбы в казанской школе
Режим контртеррористической операции в Казани сняли, заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности.
Режим контртеррористической операции в Казани сняли, заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности.
По данным силовиков, режим КТО отменили с 14:30 по московскому времени. Спецоперация позволила установить личность напавшего на школу. Также с места происшествия были изъяты оружие и патроны к нему. На данный момент необходимости в режиме больше нет, подчеркнули в ведомстве.
Число погибших в результате стрельбы в школе Казани увеличилось до девяти человек, но еще одна жертва не из больницы. Погибшую нашли на месте трагедии.