ФСБ отменила режим КТО после стрельбы в казанской школе

Режим контртеррористической операции в Казани сняли, заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности.

Режим контртеррористической операции в Казани сняли, заявили в пресс-службе Федеральной службы безопасности.

По данным силовиков, режим КТО отменили с 14:30 по московскому времени. Спецоперация позволила установить личность напавшего на школу. Также с места происшествия были изъяты оружие и патроны к нему. На данный момент необходимости в режиме больше нет, подчеркнули в ведомстве.

Число погибших в результате стрельбы в школе Казани увеличилось до девяти человек, но еще одна жертва не из больницы. Погибшую нашли на месте трагедии.