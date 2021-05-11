Новость о нападении на школу застала отца казанского стрелка врасплох

Отец Ильназа Г., устроившего массовый расстрел в казанской гимназии №175, вышел на связь со следствием и журналистами. Мужчина был шокирован новостью о том, что устроил его сын.

Отец Ильназа Г., устроившего массовый расстрел в казанской гимназии №175, вышел на связь со следствием и журналистами. Мужчина был шокирован новостью о том, что устроил его сын.

Судя по всему, родственник стрелка не догадывался, что у молодого человека зреет преступный план и он сможет убить невинных людей. При этом юноша никогда не был религиозен, плохих настроений или мыслей не демонстрировал, заявил его отец. По просьбе сотрудников правоохранительных органов мужчина направился домой, а затем в сопровождении силовиков поехал на допрос.

Отец стрелка также не смог ответить на вопрос журналистов о судьбе своей супруги. Некоторые СМИ ранее сообщали, что мать молодого человека осталась дома, когда тот отправился в казанскую гимназию.