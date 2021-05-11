В аварии с микроавтобусом на курганской трассе погибли пять человек

Жертвами серьезной дорожной аварии на автодороге Екатеринбург — Курган стали пять человек. Еще пятеро пострадали и были госпитализированы.

Жертвами серьезной дорожной аварии на автодороге Екатеринбург — Курган стали пять человек. Еще пятеро пострадали и были госпитализированы.

На трассе столкнулись автобус Merсedes и Audi Q7. В первом транспорте передвигались восемь пассажиров и водитель. Четверо из них, в том числе один ребенок 2005 года рождения, погибли.

Четыре пострадавших находятся в больнице в Шадринске. Несовершеннолетнего пострадавшего в ближайшее время доставят в больницу Кургана. Он находится в тяжелом состоянии. В иномарке находились два человека. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажир получил травмы.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц". Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства трагедии.