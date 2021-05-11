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17:50   11 Мая 2021
Россия

Правительство РФ изучит причины роста ввозимого пальмового масла в страну за 15 лет

Правительство РФ изучит причины роста ввозимого пальмового масла в страну за 15 лет

Госдума и правительство РФ займется ситуацией с ростом ввоза пальмового масла в страну. Увеличение импорта продукта в Россию продолжается уже 15 лет, несмотря на принятие все более жестких законодательных мер.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что несмотря на принятые поправки — объем ввозимого пальмового масла продолжает увеличиваться.

«Мы приняли решение по отмене льготы по НДС в отношении пальмового масла, оно перестало облагаться как детское питание. Произошло снижение поставок в нашу страну пальмового масла. Но через некоторое время опять рост. Хотелось бы, чтобы министерство финансов проанализировало со своей стороны этот вопрос», — отметил политик.

Кроме того, Володин объяснил, что вопрос изучат и профильные комитеты со стороны ГД: по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по аграрным вопросам, по охране здоровья.

Председатель ГД рассказал, что обращений в связи с увеличением потока пальмового масла много, а для понимания вреда или пользы в расширении сфер использования продукта необходимо привлечь специалистов и провести экспертизу.

Напомним, 24 июля 2019 года депутаты ГД на пленарном заседании в третьем чтении приняли поправки в статью Налогового Кодекса РФ об установлении пониженной ставки НДС в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.

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