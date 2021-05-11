Мэр Владивостока после жалоб жителей обязал подрядчиков переделать дороги

Исправлять ошибки прошлого подрядчикам придется за свой счет.

После жалоб жителей мэр Владивостока Олег Гуменюк совместно с сотрудниками городского управления дорог и благоустройства проверил состояние проезжих частей, которые ремонтировались за счет бюджета в 2019-м и 2020-м годах. Все найденные недочеты администрация обязала устранить подрядчиков за свой счет.

«На асфальтовое покрытие гарантия составляет три года. Необходимо максимально усилить претензионную работу и обязать подрядчиков оперативно устранить все замечания», – поручил Гуменюк.

В данный момент проверено уже около 30 объектов, выдвинуто более 200 замечаний. По словам главы города, до конца мая необходимо предъявить претензии всем недобросовестным компаниям и потребовать от них устранить огрехи в работе в течение лета.