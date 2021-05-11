Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале партии прокомментировал ситуацию, которая произошла в 175-й школе Казани.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале партии прокомментировал ситуацию, которая произошла в 175-й школе Казани.

По его словам, необходимо провести тщательное расследование, а также установить причины произошедшего и найти виновных этого преступления.

Также он отметил, что следует ужесточить законодательство в сфере оборота оружия и обратить внимание на систему безопасности в образовательных учреждениях. Возможно, ее нужно пересмотреть.

"(Это необходимо, чтобы. — Прим.ред.) избежать повторения подобных случаев где-либо еще в нашей стране", — подчеркнул Турчак.

Он добавил, что выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Родственникам жертв трагедии будет "оказана всевозможная поддержка и помощь".