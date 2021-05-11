В Новосибирске убит бывший депутат городского совета

Ивана Митряшина обнаружили мертвым с ножевым ранением в шею.

В Новосибирске от ножевого ранения погиб 46-летний экс-депутат горсовета, бывший начальник главного управления благоустройства и озеленения администрации Иван Митряшин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. При каких обстоятельствах произошло убийство следователи пока не сообщают.

По одной из версий, политик стал жертвой пьяной драки. По сообщению ТАСС, накануне смерти он выпивал в компании с отцом сожительницы, с которым и завязалась смертельная перепалка.

Иван Митряшин дважды занимал кресло в городском совете Новосибирска: сначала в 2005-м, а затем в 2010 году. В 2012 году он был назначен начальником управления благоустройства, но спустя год уволен из-за скандала с вырубкой голубых елей в центре города.