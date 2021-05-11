Врач не выявила отклонений у казанского стрелка при выдаче справки на оружие

Психиатр, выдавшая 19-летнему Ильзану Г. справку на получение огнестрельного оружия, не нашла у него отклонений, передает источник в правоохранительных органах.

Психиатр, выдавшая 19-летнему Ильзану Г. справку на получение огнестрельного оружия, не нашла у него отклонений, передает источник в правоохранительных органах.

При наличии малейших подозрений врач сразу же отправила бы молодого человека на расширенное медицинское обследование, заявила специалист. Индивидуальных особенностей у стрелка она не помнит, поскольку на протяжении всего рабочего дня через нее проходит большой поток людей.

Пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 спецбортом МЧС направят на лечение в Москву, сообщал сайт 360tv.ru. Самолет оборудован специальными медицинскими модулями для транспортировки раненых.