Психолог назвал проблему, которая привела к стрельбе в казанской школе

В местной школе 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу.

Российские СМИ сообщают, что помимо 19-летнего Ильназа Галявиева в стрельбе в казанской школе №175 принимал участие еще один человек. Второй нападавший был убит силовиками после того, как они вошли в здание учебного заведения.

По мнению психолога и руководителя «Центра кризисной психологии» Михаила Хасьминского, к трагедии в Казани привели «сбитые ценности» среди молодых людей. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» эксперт объяснил, на что нужно обратить внимание в свете последних событий.

«Нужно думать о том, почему мы не занимались нормальной профилактикой, почему одни уходят в тему "Колумбайна" [массовое убийство в американской школе "Колумбайн" в 1999 году], другие в тему суицида, третьи себе повреждения наносят. Кто в этом виноват? Врач-то сейчас может оказаться крайним, но почему у молодежи сейчас мусор в голове? <…> Проблема в том, что у нас традиционным мировоззрением детей никто не занимается», — подчеркнул специалист.

Подробнее о нападении на школу №175 в Казани вы можете прочитать в нашем материале. Психолог Леонид Армер уже объяснял, кому стоит обратить внимание на психические расстройства молодых людей в стране.