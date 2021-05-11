Власти Сыктывкара планируют построить в городе пляж на миллион

Подрядчика выберут 18 мая, а закончить благоустройство он должен будет до конца лета.

Единственное официально разрешенное место для купания в Сыктывкаре решено облагородить. Власти города выставили на портале Госзакупок контракт по благоустройству пляжа в месте Кируль, стоимостью в миллион рублей. Выбрать подрядчика администрация должна уже 18 мая.

Согласно документу, песчаный берег необходимо отчистить от мусора и зарослей, реконструировать подъездную дорогу на площади в 1 тыс. кв. м, а также установить на берегу четыре мусорных контейнера, два туалета, 18 урн, 13 скамеек, семь грибков, три кабины для переодевания и три питьевых фонтанчика.

В самой реке появятся пять буйков, а рядом информационные стенды со спасательными кругами и концами Александрова. Выполнить работы подрядчик должен будет к 20 августа, а после полностью взять на себя обслуживание пляжа: начиная от уборки мусора и заканчивая обработкой территории от клещей.