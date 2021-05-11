Вахтер казанской школы находится в больнице с ранением головы

Первым казанского стрелка встретил школьный вахтер Мулланур Мустафин. Он получил огнестрельное ранение, когда пытался помешать преступнику войти в здание.

Первым казанского стрелка встретил школьный вахтер Мулланур Мустафин. Он получил огнестрельное ранение, когда пытался помешать преступнику войти в здание.

Мужчина попытался захлопнуть дверь перед нападавшим, но она была стеклянной и не остановила преступника. Сейчас Мустафин находится в больнице с ранением головы, живота и костей таза. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источники.

Известно, что в школе работает супруга вахтера Альфия Мустафина. Она была классным руководителем преступника. Женщина преподает в школе №175 татарский язык и имеет педагогический стаж 38 лет.