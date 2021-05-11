Вассерман считает базовый доход инструментом справедливого государства

Известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман предполагает, что Россия готова к выплатам безусловного базового дохода гражданам в размере 10 тысяч рублей.

Известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман предполагает, что Россия готова к выплатам безусловного базового дохода гражданам в размере 10 тысяч рублей.

Об этом он заявил в своем интервью, отметив, что в стране уже имеется подобный опыт выплат.

"Базовый доход – сумма денег, гарантированная ежемесячно каждому гражданину его государством. Эта выплата позволит человеку чуть увереннее чувствовать себя в условиях пандемийного кризиса. Эта сумма должна быть сопоставима с МРОТом. Россия во время карантина уже выплачивала родителям деньги — без всяких условий. Можно утверждать, что некоторый опыт выплаты базового дохода у нас уже есть, организационно мы к этому готовы. Пенсионный фонд, социальные департаменты справились", – сказал Анатолий Вассерман.

Политический консультант высказал мнение, что базовый доход – это инструмент справедливого социального государства, а его главный позитивный эффект — это быстрый подъем экономики.

"Экономика любит финансовые вливания, так что ее оживление и рост предсказуемы. Мы должны опереться на собственное производство, а не заваливать страну импортной продукцией. Выплаты безусловного дохода необходимо предварить трансформацией экономики и социальной сферы. И добиться баланса бюджетных доходов и расходов системы социального обеспечения", – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что страна выдержит выплаты, если создать эффективный механизм платежей за национализированные природные ресурсы и систему беспроцентных госкредитов предприятиям, обновляющим инфраструктуру.