Журналисты обвинили семью Гудковых в неуместных сравнениях после казанской трагедии

Семья Гудковых пытается политизировать трагедию, которая произошла во вторник утром в гимназии №175 в столице Татарстана.

Семья Гудковых пытается политизировать трагедию, которая произошла во вторник утром в гимназии №175 в столице Татарстана.

Вместо попытки оказать посильную помощь пострадавшим или родственникам погибших, Геннадий и Дмитрий Гудковы начали кампанию по дискредитации правоохранительной системы, сравнивая ее со странами Запада. Журналисты Федерального агентства новостей обвинили Гудковых в неуместных сравнениях в контексте трагедии, случившейся в столице Татарстана.

Утро в одной из школ Казани началось со стрельбы — бывший ее учащийся, 19-летний Ильназ Г., пришел в учебное заведение с новоприобретенной гладкоствольной винтовкой и учинил расправу над школьниками. В результате трагедии погибли семеро учащихся восьмого класса и учительница.

Ситуация вызвала общественный резонанс — россияне выражают сочувствие семьям пострадавших и пишут в соцсетях слова поддержки, однако некоторые представители несистемной оппозиции решили воспользоваться ситуацией, для того чтобы дискредитировать отечественную правоохранительную систему. Геннадий Гудков связал трагедию с "пропагандой страха" и вспомнил о фейковых сведениях о погибших, а Дмитрий в своих заявлениях сделал акцент на непрофессиональное поведение органов власти.

"Если днем и ночью сотрудники наших правоохранительных органов занимаются тем, что читают "ВКонтакте" и выискивают способ быстро заработать лишнюю звездочку на погонах, то такие террористические акты и дальше будут происходить", — заявил Дмитрий Гудков в эфире "Эха Москвы".

Журналисты ФАН отмечают, что подобные заявления не делают семье Гудковых чести, так как они попросту используют трагедию для нагнетания политической обстановки.