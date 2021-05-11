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17:25   11 Мая 2021
Россия

В алтайском отделении ЛДПР назначен новый руководитель

В алтайском отделении ЛДПР назначен новый руководитель

На Алтае единогласно избрали нового координатора регионального отделения партии ЛДПР. Пост занял депутат, возглавляющий фракцию либерал-демократов в заксобрании региона, Владимир Семенов.

Отмечается, что до этого Семенов уже фактически возглавлял реготделение, но в его должности была приставка «исполняющий обязанности». Решение об утверждении чиновника в должности было принято 10 мая во время заседания Координационного Совета Алтайского отделения ЛДПР.

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#лдпр #алтайский край #законодательное собрание #координатор

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