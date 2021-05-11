В алтайском отделении ЛДПР назначен новый руководитель

Владимира Семенова единогласно утвердили в должности координатора.

На Алтае единогласно избрали нового координатора регионального отделения партии ЛДПР. Пост занял депутат, возглавляющий фракцию либерал-демократов в заксобрании региона, Владимир Семенов.

Отмечается, что до этого Семенов уже фактически возглавлял реготделение, но в его должности была приставка «исполняющий обязанности». Решение об утверждении чиновника в должности было принято 10 мая во время заседания Координационного Совета Алтайского отделения ЛДПР.