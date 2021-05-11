Москалькова предложила продавать оружие в РФ только лицам старше 21 года

Сейчас россиянин может купить огнестрел по достижении 18-летнего возраста.

В России необходимо повысить возрастной порог для тех, кто хочет приобрести оружие. С таким мнением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, исключением могут стать лишь отслужившие в Вооруженных силах РФ.

«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в вооруженных силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей», — заявила Москалькова.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в казанской школе №175 погибло семеро детей и два учителя. Еще 16 человек были ранены. Правоохранители уже задержали виновника инцидента — 19-летнего Ильназа Галявиева, который имел разрешение на ружье Hatsan Escort.