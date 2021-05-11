Учительница начальных классов стала еще одной жертвой казанского стрелка

Еще одной жертвой казанского стрелка стала 55-летняя учительница начальных классов.

Еще одной жертвой казанского стрелка стала 55-летняя учительница начальных классов.

Как сообщает ФАН, речь идет о Венере Айзатовой, которая 34 года проработала в гимназии №175 города Казани, где сегодня произошла трагедия. Она была классным руководителем четвертого класса и являлась преподавателем первой категории.

Преподавательница в 2012 и 2013 годах активно участвовала в проектах и видеоконференциях. Так, ее наградили дипломом "Учитель цифрового века" за активное применение в работе современных информационных технологий.

Ранее был озвучен список жертв трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял людей.