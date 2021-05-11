Поправки о штрафах за плохое обращение с питомцами направили в Кабмин РФ

Владельцы домашних питомцев могут получить штраф до 30 тыс. рублей за оставление домашнего любимца. Такие меры предложили в новом законопроекте.

Владельцы домашних питомцев могут получить штраф до 30 тыс. рублей за оставление домашнего любимца. Такие меры предложили в новом законопроекте.

Соответствующий проект поправок в КоАП был направлен на отзыв кабмина. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на странице в социальных сетях. Законопроект предусматривает штраф за несоблюдение требований по содержанию домашних животных до 3 тыс. рублей для физических лиц и до 30 тыс. рублей для юридических лиц. передает ТАСС.

Документ также включает санкции в отношении владельцев приютов при несоблюдении ими требований по обращению с питомцами. В КоАП предлагается установить штрафы для граждан и юридических лиц, которые используют животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о возможных проверках в российских цирках. По словам председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимира Бурматова, необходимо контролировать наличие у цирков необходимых лицензий.