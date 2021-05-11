Двум украинским депутатам вручат подозрение в госизмене из-за Крыма

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала документ о предъявлении обвинения двум парламентариям в связи с подозрениями в государственной измене.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала документ о предъявлении обвинения двум парламентариям в связи с подозрениями в государственной измене.

Уточняется, что правоохранительные органы подозревают политиков в разграблении национальных ресурсов в Крыму. Венедиктова не стала называть имена депутатов, ограничившись лишь первыми буквами их фамилий — М и К.

Вероятно, речь идет о членах политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке. Несколько телевизионных каналов, связанных с ними, уже запретили на территории Украины.