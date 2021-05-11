«Этот вирус сожрет россиян»: политолог рассказал об опасности биолабораторий США

Совбез России подозревает США в вовлечении других стран в создание биологического оружия.

Совет безопасности России вполне резонно подозревает США в вовлечении других стран в создание биологического оружия, заявил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, повод для беспокойства есть и он «очень серьезный».

«Таких лабораторий чрезвычайно много, они все засекречены, и в лучшем случае появляется информация только о том, якобы эти лаборатории разрабатывают методики, технологии, а может быть даже и некие вирусы, которые должны обеспечить "счастливую жизнь" конкретного региона. А на самом деле мы не знаем, какие секретные разработки там ведутся», — рассказал Кошкин в комментарии «Политике Сегодня».

11 мая первый замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов сообщил, что Штаты разрабатывают индивидуальные планы биологических исследований для многих стран. По его словам, в последние годы США и их союзники по НАТО активизировали биологические исследования во многих странах мира. Для каждого государства разрабатываются свои планы работ, исходя из потребностей национальных биопрограмм — «в первую очередь, военного назначения», сообщил чиновник в интервью РИА Новости.

При этом такая деятельность «реализуется через жесткое навязывание» Вашингтоном программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», а также двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил, что у границ России и Китая растут все новые биолаборатории, контролируемые США. По его оценке, есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие.

Вирус для россиян?

Военный политолог подтверждает: эти лаборатории расположены по периметру Китая и России — они «натыканы» в густонаселенных районах бывших республик СССР (достоверно известно о таких в Украине, Грузии и Молдавии). Разработки в таких лабораториях, как водится, строго засекречены. Но что касается выработки нового биологического оружия, то в этом никакой секретности нет — с развитием прогресса оно вновь стало актуальным, объясняет Кошкин.

«США хотят выводить биологическое оружие избирательного характера, то есть поднять его статус. Занижен он был тем, что такое оружие не избирательно, то есть поражает не только войска противника, но и собственные войска. А вот если повысить степень избирательности, учитывая научно-технический прогресс, вот в этих условиях можно будет получить такие боевые препараты, от которых содрогнется Земля», — рассказал ученый.

Кошкин напомнил о сборе биоматериалов россиян структурами США, на что в 2017 году намекал Владимир Путин. Четыре года назад президент отмечал, что россияне «являются объектом пристального интереса», а их биологические данные целенаправленно собираются по разным этносам и географическим точкам РФ. Военный политолог подчеркивает — такая работа может вестись для создания биологического оружия.

«Это и есть биологическая избирательность, направленная против россиян — создать такой вирус, который бы жрал и заражал только россиян», — заявил Кошкин.

Решение проблемы

По мнению Кошкина, решать проблему лучше всего политико-дипломатическими методами. Необходимо проявлять «значительно больше усилий» за столом переговоров, чтобы в какой-то степени купировать распространение подобных лабораторий по миру. Второе шаг — сделать их деятельность в значительной степени прозрачной.

«В третьих, надо создать механизм, позволяющий регулировать подобного рода исследования и создание нового биологического оружия», — заключил политолог.

Согласно Женевскому протоколу, биологическое оружие запрещено как оружие массового поражения. Его действие основано в первую очередь на использовании болезнетворных бактерий и вирусов, но для избирательного поражения населения по расовому, этническому, половому или иному генетически обусловленному признаку предполагается использование генетического оружия — пока это лишь гипотетическая разновидность биологического «вооружения».