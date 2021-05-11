В Брянске жители обвинили чиновников в пустых обещаниях

Горожане недовольны проведением ремонтов дорог в дневное время, поскольку образуются большие пробки.

В Брянске жители недовольны работой местной администрации, которая, по их словам, не держит своих обещаний. Люди возмущены тем, что ремонты дорог проводятся в дневное время, хотя ранее чиновники заявляли о том, что подрядчики не должны мешать дорожному движению.

Горожане припоминают мэрии слова бывшего главы Брянска Вячеслава Тулупова, который еще в 2015 году говорил о недопустимости проведения ремонтов в часы пик. Тогда градоначальник требовал наказывать организации, которые становятся виновниками заторов на дорогах.

«Эти пробки уже надоели. Станке Димитрова стоит уже какую неделю, теперь Бежица. Копошатся и днем и вечером, когда все едут», – цитирует одного из жителей телеканал «Городской».

Сейчас администрация оправдывает неудобства финансовым вопросом, заявляя, что при работе днем у города получится отремонтировать больше километров дорог, поскольку за ночные смены рабочим полагаются доплаты.