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16:23   11 Мая 2021
Общество

Минпросвещения РФ направило в регионы страны рекомендации по усилению мер безопасности

Минпросвещения РФ направило в регионы страны рекомендации по усилению мер безопасности

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов подписал письмо, в котором отмечается необходимость организации разъяснительных работ и собраний в учебных заведениях.

Следует разработать меры с учетом обстановки в каждом регионе РФ, а также проверить уровень защищенности учреждений, отметили в пресс-службе ведомства. Кроме этого Кравцов отметил важную роль разъяснительных работ среди педагогов, а также необходимость классных часов о соблюдении закона.

Письмо с рекомендациями по усилению мер безопасности было подписано после трагедии в Казани. Документ предлагает правила по сохранению жизни и здоровья обучающихся.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о проверке программ по истории. Об этом сообщил министр Минпросвещения Сергей Кравцов.

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